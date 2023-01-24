Ankara Haber: Mamak Zabıtasından Usulsüzlüğe Geçit Yok!

Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, yaşanabilecek usulsüzlüklerin önüne geçmek için 2022 yılında da denetimi elden bırakmadı. Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne 10 bin 4 yüz 76 şikayet ulaştı. Her ihbar ve şikayet değerlendirildi, çözüme kavuşturuldu, sonuca bağlandı.

Tüketici haklarının korunmasına yönelik olarak özellikle marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerine ağırlık veren ekipler, 2022 yılında 11 bin 631 iş yeri denetimi yaptı. Esenlik hizmetleri kapsamında 5 bin 199 seyyar satıcı kontrolü gerçekleştirildi. 75 bin 60 pazar denetimi yapıldı.

“Zabıta ekiplerimiz her yerde”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta vatandaşlarımızın huzur, sağlık ve güvenliğinin sağlanması noktasında büyük çaba gösteren Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi kutluyorum. 2022 yılında da canla başla ve aşkla çalışarak halkımıza hizmet ettiler. Vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyorum ki zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat her yerde, daima hazır bir şekilde vatandaşımızın huzuru için çalışmaya devam edecek” dedi.