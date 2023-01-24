24 Oca 2023 - 12:13- Belediyeler G: 24 Oca 2023 - 12:14

Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık...

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Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve Ankara’nın en büyüğü olma özelliğini elinde bulunduran Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde, Mahşer-i Cümbüş tiyatro gösterisi sahne aldı.
Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık... mask
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Türkiye’de Modern Doğaçlama Tiyatrosu'nun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesindeki her tiyatro gösterisini izlemek için yerini alan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve sanatseverler, Mahşer-i Cümbüş tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösterdi.

Doğaçlama yeteneği ile belli bir konuya bağlı kalmadan hareket eden Mahşer-i Cümbüş oyuncularının başarılı performansları, tiyatro severleri kahkahaya boğarken izleyicilerden büyük beğeni topladı.

‘‘Mahşer-i Cümbüş ekibinin harika performansıyla çok güzel bir tiyatro gecesi geçirdik’’

Pursaklar’da her gün tiyatro gösterileri ve kültürel etkinliklerle vatandaşların karşılarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Mahşer-i Cümbüş ekibinin harika performansıyla çok güzel bir tiyatro gecesi geçirdik. Mahşer-i Cümbüş ekibini Pursaklar’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Keyif dolu, kahkaha dolu tiyatro oyununu bizlere sunan Mahşer-i Cümbüş’e teşekkür ediyoruz. Sanatın ve kültürün Merkezi Pursaklar’da, sanatsal ve kültürel etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek’’ dedi. 
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24 Oca 2023 - 12:13 - Belediyeler

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