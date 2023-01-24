Kokoreç Savaşı Başladı! Kokoreç Kime Ait... Yunan Mı, Türk Mü?

İki ülke arasında şimdi de ‘kokoreç-kokoretsi’ savaşı başladı. Türk medyasında “Yunanlar kokoreci sahiplendiler” şeklindeki haberler, Atina’da yankı yarattı. Türk-Yunan mutfak savaşı şimdi de kokoreç ile gündem oldu.

Sokak lezzetleri arasında en çok tercih edilen Kokoreç, konusuna Kurtuluş son durağın ünlü ismi kokoreççi Sinan usta “Yunanistan da yapılan kokoreç ile bizim yaptığımız kokorecin alakası yok, farklı lezzetler bu yüzdende tartışmak anlamsız, biz sadece bağırsak kullanıyoruz, Yunanistan bağırsağın içini ciğer, böbrek, uykuluk ve baharat ile dolduruyorlar. Buda Türk kokorecini başka bir yere taşıyor, biz beş yıldızlı özel bir lezzet sunuyoruz, bunu sosyete ve magazin dünyasının ünlülerinin ürünüme gösterdikleri ilgiden görüyorum” dedi.

Türk Kokoreci Nasıl Yenir, Yapılır?

Türkiye'de kokoreç, genellikle restoran menülerinde bulunmayan bir sokak yemeğidir. Özel kömür ızgaralarında hazırlanır ve genellikle sokakta sandviç olarak yenir. Kokoreç'e en çok eşlik eden içecekler ise ayran, turşu suyu ve şalgam suyu.

Kokoreç yapımında kullanılan bağırsaklar iri ya da küçük hayvanların bağırsaklarından gelebilir ancak lezzet için sütle beslenmiş kuzu bağırsakları tercih edilir. Bağırsaklar öncelikle hem içten hem de dıştan temizlenir. Kokoreç'in içi kalın bağırsaktan, dış tabakası ise ince bağırsaktan yapılır. Kalın bağırsağa uzun bir şiş sokulur ve ardından ince bağırsakla sarılır. Ara sıra ince yağ tabakaları da eklenir.

Şişler genellikle özel ızgaralarda yatay olarak kızartılır ve pişerken döndürülür. Izgaradan sonra dilimler halinde kesilir ve baharatlarla tatlandırılır. (İsteğe bağlı) iki bıçakla küçük parçalar halinde kıyılabilir. En popüler baharatlar kimyon, kekik ve pul biberdir.