Ankara Haber; Gençler İstedi Belediye Başkanı Yaptı! Kaykay Parkı hizmete Açıldı!

Yatırımlarda gençleri ön planda tutarak sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara imza atan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin taleplerini yerine getirerek Kaykay Parkı’nı hizmete açtı.

Sokaklarda ve sosyal medya üzerinden güvenli ortamlarda kaykay sporu yapmak isteyen gençlerin taleplerine kayıtsız kalmayan Başkan Ertuğrul Çetin’in direktif vermesi ile birlikte Pursaklar Belediyesi ekipleri, Kaykay Parkı’nın yapımını tamamladı.

İlçede yaşayan gençlerin sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini ekleyen Pursaklar Belediyesi tarafınfan, her teknik detayın düşünüldüğü Kaykay Parkı’nın, gençler arasında büyük ilgi odağı olması bekleniyor.

‘‘Gençler, siz istediniz biz yaptık’’

Mevcut alanı Pursaklar’a yakışır, kent estetiğine uygun, modern bir Kaykay Park’ı haline dönüştürerek gençlerin hizmetine sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde paten ve kaykay tutkunu gençlerimizin sabırsızla beklediği Kaykay Parkımızı tamamladık. Gençler, siz istediniz biz yaptık. Bizlerde vakit buldukça bu güzel alana gelerek büyük bir keyifle gençlerimizin, becerilerini ve yeteneklerini izleyeceğiz’ dedi.