25 Oca 2023 - 10:08- Belediyeler G: 25 Oca 2023 - 10:09

Ankara nefes alıyor! Ankara'ya Yeni Bir Yeşil Alan Projesi Daha...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine sahip çıkmaya devam ediyor. Genel Müdürlüğünden kiralanan Cemre Parkı karşısındaki 101 bin metrekarelik alan, içerisinde çocuk etkinlik merkezi, dinleme, oyun ve spor alanları ile evcil hayvan parkının olduğu bir nefes alma alanına dönüşecek.
Ankara nefes alıyor! Ankara'ya Yeni Bir Yeşil Alan Projesi Daha... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ABB Başkanı Mansur Yavaş projeyi sosyal medya hesaplarından, “Ata mirasına sahip çıkıyoruz” notuyla paylaştı. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yeni bir yeşil alan projesinin yapımına devam ediyor. AOÇ Genel Müdürlüğünden kiralanan Demetevler Cemre Parkı karşısında bulunan 101 bin metrekarelik atıl alan, Başkentlilerin nefes alabileceği dev bir parka dönüştürülüyor. 

BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise projeyi sosyal medya hesaplarından, “Ata mirasına sahip çıkıyoruz. Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde 101 bin metrekarelik yeni bir yeşil alanı 52 milyon 660 bin lira maliyetle bu yıl içerisinde Ankara’ya kazandırıyoruz. #YeşilinBaşkenti” notuyla duyurdu. 

MALİYETİ 52 MİLYON 660 BİN TL

22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen törende temeli atılan yeşil alanlardan biri olan Demetevler Cemre Parkı karşısındaki boş ve atıl durumda olan alan park hâline getirilecek. 

AOÇ Genel Müdürlüğünden kiralanan 101 bin metrekarelik alana Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, 577 metrekarelik Çocuk Etkinlik Merkezi, 895 metre uzunluğunda bisiklet yolu, birer adet basketbol sahası, tenis kortu ve fitness alanı, evcil hayvanlar için pati park, sahne gösteri alanı ile otoparkın yapılacak. Parkın, 52 milyon 660 bin lira maliyetle bu yıl içerisinde Başkentlilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), ankara, ABB Başkanı Mansur Yavaş
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var? mask
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var?
Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık...
Ankara Haber: Mamak Zabıtasından Usulsüzlüğe Geçit Yok! mask
Ankara Haber: Mamak Zabıtasından Usulsüzlüğe Geçit Yok!
Ankara Haber: Keçiören Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor... mask
Ankara Haber: Keçiören Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor...
Ankara Haber: Sömestir Tatilinde Eğlencenin Merkezi Keçiören... mask
Ankara Haber: Sömestir Tatilinde Eğlencenin Merkezi Keçiören...
Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti! mask
Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti!
Ankara Haber: Türkak’tan Ankara Su Kalite Merkezi’ne Yine Tam Not! mask
Ankara Haber: Türkak’tan Ankara Su Kalite Merkezi’ne Yine Tam Not!
Ankara Haber: Sincan’da Yarıyıl Tatili Dolu Dolu... mask
Ankara Haber: Sincan’da Yarıyıl Tatili Dolu Dolu...
Ankara Haber: Mamak Üreğil’in Üçüz Bebek Keçileri... mask
Ankara Haber: Mamak Üreğil’in Üçüz Bebek Keçileri...
Ankara Haber: Etimesgut'ta Galibiyetler Haftası... mask
Ankara Haber: Etimesgut'ta Galibiyetler Haftası...
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya'da Engelli Bireylere Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Engelli Bireylere Beslenme Semineri...
Ankara Haber: Arıcılık Çankaya’da Öğreniliyor! Kent Tarım Hobi Evi’nde “Arıcılık” Eğitimleri Başladı... mask
Ankara Haber: Arıcılık Çankaya’da Öğreniliyor! Kent Tarım Hobi Evi’nde “Arıcılık” Eğitimleri Başladı...
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi...
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor...
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor...
Ankara Haber: Çankayalı Miniklere Diş Taraması... mask
Ankara Haber: Çankayalı Miniklere Diş Taraması...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi En Düşük İşçi Maaşını 14 bin 375 TL Yaptı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi En Düşük İşçi Maaşını 14 bin 375 TL Yaptı!
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Karataş ve İmrahor Vadisi İmar Planı Çalışmasını Tamamladı! mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Karataş ve İmrahor Vadisi İmar Planı Çalışmasını Tamamladı!
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin 100.Yılına 4 Açılışla Başladı... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin 100.Yılına 4 Açılışla Başladı...

25 Oca 2023 - 10:08 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL