Ankara nefes alıyor! Ankara'ya Yeni Bir Yeşil Alan Projesi Daha...

ABB Başkanı Mansur Yavaş projeyi sosyal medya hesaplarından, “Ata mirasına sahip çıkıyoruz” notuyla paylaştı. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yeni bir yeşil alan projesinin yapımına devam ediyor. AOÇ Genel Müdürlüğünden kiralanan Demetevler Cemre Parkı karşısında bulunan 101 bin metrekarelik atıl alan, Başkentlilerin nefes alabileceği dev bir parka dönüştürülüyor.

BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise projeyi sosyal medya hesaplarından, “Ata mirasına sahip çıkıyoruz. Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde 101 bin metrekarelik yeni bir yeşil alanı 52 milyon 660 bin lira maliyetle bu yıl içerisinde Ankara’ya kazandırıyoruz. #YeşilinBaşkenti” notuyla duyurdu.

MALİYETİ 52 MİLYON 660 BİN TL

22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen törende temeli atılan yeşil alanlardan biri olan Demetevler Cemre Parkı karşısındaki boş ve atıl durumda olan alan park hâline getirilecek.

AOÇ Genel Müdürlüğünden kiralanan 101 bin metrekarelik alana Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, 577 metrekarelik Çocuk Etkinlik Merkezi, 895 metre uzunluğunda bisiklet yolu, birer adet basketbol sahası, tenis kortu ve fitness alanı, evcil hayvanlar için pati park, sahne gösteri alanı ile otoparkın yapılacak. Parkın, 52 milyon 660 bin lira maliyetle bu yıl içerisinde Başkentlilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.