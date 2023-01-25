25 Oca 2023 - 10:59- Belediyeler G: 25 Oca 2023 - 11:00

Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı...

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Çankaya Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 30’uncu yıldönümünde Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Unutma Bizi” oyunu ile Uğur Mumcu sevenlerini buluşturdu.   
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı... mask
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Tiyatro oyununda, “Ey halkım, unutma bizi! diye sesleniyordu Uğur Mumcu. Unutmadık elbette. Çünkü biz unutmayız. Unutamayız. Ve hem de unutturmayız” diyen Orhan Aydın ve Levent Üzümcü izleyenlerden büyük alkış aldı. 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırı sonucu katledilen aydın-gazeteci-yazar Uğur Mumcu Çankaya’da anıldı. 

Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Unutma Bizi” adlı tiyatro oyunu Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Ankaralılarla buluştu. Etkinliğe Uğur Mumcu’nun çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu da katıldı. Cengiz Toraman tarafından yazılıp yönetilen ve oyuncu kadrosunu usta sanatçılar Orhan Aydın ve Levent Üzümcü’nün oluşturduğu oyun ile Uğur Mumcu 30. ölüm yıldönümünde bir kez daha hatırlandı. 

Solist Gülcan Altan’ın, piyanist Dengin Ceyhan’ın Zülfü Livaneli, Timur Selçuk ve Cem Karaca’nın eserlerinden oluşan müziği eşliğinde renk kattığı tiyatro gösterisi salonu dolduran Ankaralılar tarafından büyük beğeni aldı.  
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25 Oca 2023 - 10:59 - Belediyeler

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