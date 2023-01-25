Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Bilişim ve Python Eğitimleri Başlıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkentte başlattığı BLD 4.0 dijital dönüşüm uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Akademi Ankara tarafından verilecek yeni eğitim projesini sosyal medya hesaplarından duyuran Yavaş, “En güzel yatırım geleceğe yapılandır. BLD 4.0 yaklaşımımızla 8-18 yaş arası evlatlarımıza Temel Bilişim ve Python eğitimi vereceğiz” dedi. Eğitimlerden faydalanmak isteyen Başkentliler, “akademi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 29 Ocak 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Başkent’te başlatılan dijital dönüşümle bilişim sektörüne ve genç bilişimcilere pek çok konuda destek sağlayan ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından şimdi de 8-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere “Temel Bilişim ve Python Eğitimi” verilecek.

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yeni başlayacak eğitimi, “En güzel yatırım geleceğe yapılandır. BLD 4.0 yaklaşımımızla 8-18 yaş arası evlatlarımıza Temel Bilişim ve Python eğitimi vereceğiz. Kayıt için: akademi.ankara.bel.tr” sözleriyle duyurdu.

KAYITLAR ONLİNE ORTAMDA

ABB bünyesinde hizmet veren teknoloji merkezleri aracılığıyla verilecek kurs sayesinde algoritmik bakış açısı ile erken dönem proje geliştirme mantığı kazandırılması ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda çalışabilecek kalifiye insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Online ve yüz yüze yapılacak eğitim için kayıtlar “akademi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 29 Ocak 2023 tarihine kadar alınacak. 3 grup hâlinde eğitimlerin başlayacağı kursta; 1. grup 09.30-11.00, 2. grup 12.30-14.30, 3. grup ise 14.45-16.45 saatleri arasında derslere katılacak.

2 aşamadan oluşan kursun içeriği ise şöyle:

-1. Aşama Eğitim: ‘Bilgisayarımı tanıyorum’, ‘Algoritma Temelleri ve Kodlama’, ‘Bilgisayar Temelleri’

-2. Aşama Eğitim (1. eğitim aşamasını başarılı tamamlayan öğrenciler için - kontenjan 50 kişi): ‘Python ile Programlama (Modül-1)’, ‘Python ile Programlama (Modül-2)’, ‘Python ile Programlama (Modül-3)’, ‘Python ile Programlama (Modül-4)’