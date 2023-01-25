25 Oca 2023 - 13:15- Belediyeler G: 25 Oca 2023 - 13:16

Ankara Haber: Keçiören Bağlum Stadı’ndaki Yenileme Çalışması Devam Ediyor...

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Keçiören Belediyesinin ilçedeki Bağlum Stadı’nda başlattığı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 20 milyon 886 bin TL maliyete sahip tadilat çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte spor kulüplerinin hizmetine açılacak Bağlum Stadı modern bir görünüme sahip olacak.
Ankara Haber: Keçiören Bağlum Stadı’ndaki Yenileme Çalışması Devam Ediyor... mask
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Sporda tesisleşme anlamında Türkiye’nin son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirdiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “son dört yılda Keçiören’e 40’tan fazla spor tesisi ve gençlik merkezi inşa ettik. En çok spor tesisi ve gençlik merkezi bulunan belediye Keçiören Belediyesidir. 

Bağlum Stadı yenileme çalışmamız spora ve sporcuya yapılan önemli bir yatırımdır. Hem Bağlum Stadı yenileme çalışmamıza destek veren hem de diğer spor tesislerimizin yapımında yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu`na çok teşekkür ediyoruz. Türkiye sporda tesisleşme anlamında en parlak dönemini yaşıyor.” dedi.

BAĞLUM STADI’NDA NELER YAPILACAK?

Stattaki bloklar yıkılıp hasarlı kirişler güçlendirilecek. Üstü kapalı tribün alanı, simetrik olarak açık olan kısma uygulanarak estetik bir görünüm sağlanacak. Tribünlerin yüzeyleri düzeltilip temizlendikten sonra polyurea malzemesi ile su yalıtımını sağlanacak. Öte yandan 2000 adet yeni koltuk montajı yapılarak seyircilere konforlu bir alan sunulacak.

Stadın neredeyse tamamının sıva, boya, seramik, asma tavan, yalıtım, mekanik tesisat, elektrik tesisatı ve doğrama imalatları yenilenecek. Kulüp odaları sporcular için kullanışlı hale getirilecek. Müsabakalar sırasında kullanılacak reklam panoları kurulacak. Futbol sahası çevresi tartan zemin ile çevrelenip tel örgüleri komple yenilenecek. Hava karardıktan sonra müsabakaların yapılabilmesi için saha çevresine 4 adet yeni aydınlatma direği dikilecek. ​

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25 Oca 2023 - 13:15 - Belediyeler

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