25 Oca 2023 - 17:09- Ekonomi G: 25 Oca 2023 - 17:10

Akaryakıt Zan Haberi; Benzin Fiyatı Yükselmişti! Bu kez sıra motorinde!

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Akaryakıt fiyatları coşmaya yine başladı... Geçtiğimiz son iki haftada benzine peş peşe gelen 3 zam haberi sonrasında bu kez de motorine zam geliyor. Pompaya yansıyacak yeni zam gece yarısı geçerli olacak.
Akaryakıt Zan Haberi; Benzin Fiyatı Yükselmişti! Bu kez sıra motorinde! mask
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Geçtiğimiz haftalarda 80 kuruş, 67 kuruş ve dün gelen 1,25 liralık artışla benzinin litresi 21 lirayı aştı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre araç sahiplerine bugünkü zam sonrasında bir kötü haber daha geldi. Bu kez motorinin litre fiyatına 83 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Pompaya yansıyacak zammın bu geceyi 26 Ocak Perşembe'ye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz günlerde motorine 1,05 lira zam yapılmış motorinin ortalama litre fiyatı ise şu anda 23,20 liraydı.

25 Oca 2023 - 17:09 - Ekonomi

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