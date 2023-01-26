26 Oca 2023 - 09:56- Belediyeler G: 26 Oca 2023 - 09:57

Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi...

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Sanatın kalbi Altındağ, bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye gençlerin resim sergisi, Güneş Sanat Galerisi’nde açıldı. 
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi... mask
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Altındağ'da yepyeni bir sergi kapılarını sanatseverlere açtı. Hacettepe Mahallesi Fener Sokak'ta bulunan Güneş Sanat Galerisi'nde, Altındağlı gençlerin altın değerinde eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

"ALTIN GENÇLERİMİZ ÇOK YETENEKLİ…

"Altındağlı gençlerin pek çok alanda olduğu gibi sanat alanında da çok yetenekli olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Gençlik Merkezlerimize üye gençlerimizin her biri çok başarılı ve çok yetenekli… Sömestr tatilini de faydalı uğraşlarla, anlamlı etkinliklerle, kültür ve sanat etkinlikleriyle değerlendiriyorlar. Ortaya çıkardıkları eserler gerçekten çok güzel…

Herkesi, Hamamarkası'na, Güneş Sanat Galerisi'ni ziyaret etmeye ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bu sergiyi görmeye davet ediyorum" dedi.  Başkan Balcı "Altındağ kültür ve sanatın da kalbi... Sanatın ve sanatçının yanındayız, daima da yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
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26 Oca 2023 - 09:56 - Belediyeler

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