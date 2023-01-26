Vücuttaki Renkli Dövmelere Dikkat! Dövmeler Silinebilir mi? Hangi dövmeler Silinmez?

Teknolojinin gelişmesiyle sadece renklere odaklı lazerler geliştirilmiş ve dövmeler çok daha başarılı bir şekilde yok edilme olanağına kavuşmuştur. Seans süresi dövmenin boyutuna göre değişim göstermektedir. İşlem öncesinde yapılan lokal anestezi sayesinde işlem sırasında acı hissedilmez.

Her Dövme Silinebilir mi? İz Kalır mı?

Genel olarak her dövme silinebilir. Ancak siyah renkli dövmelerin silinmesi çok daha kolaydır. Renkli dövmelerden ise en zor silinen iki renk yeşil ve kırmızıdır. İze eğilimi olan kişilerde bazen silinen alanda kabarıklık olabilir ancak zaten dövme yaptırdığında dövme yerinde de bu kabarıklık oluşmuştur. Onun dışında bazen dövme şekline uyumlu beyaz iz kalabilir. Ancak hiç iz kalmadan silinme oranı çok yüksektir.

Dövmelerin Sorunsuz Silinebilmesi Neye Bağlıdır?

Dövmelerin sorunsuz silinebilmesi birkaç faktöre bağlıdır. İlki daha önce bahsettiğimiz gibi dövmenin rengidir. Siyah dövmeler renkli olanlara göre çok daha kolay silinir. İkincisi dövmenin yapılma zamanıdır. Eski yani üzerinden en az 6 ay geçmiş olan dövmeler yeni olan dövmelere göre çok daha çabuk silinir. Ayrıca profesyonel boyalarla yapılan dövmeler amatör dövmelere göre çok daha başarılı silinir.

Onun dışında kişinin derisinin iyileşme hızı önemlidir. Bu hastaya bağlı faktörler uygunsa diğer en önemli faktör uygun lazer cihazının seçilmesidir. Uygun cihaz ve uygun dozlarda dövme sorunsu olarak silinebilir.

Acı Veren Bir Tedavi midir? Tedavi Süreci Nasıldır?

Genel olarak ağrılı bir yöntemdir. Lokal anestezi uygulanmadan işlem yapılmaz. Ancak dövme yaptıran kişiler genellikle ağrının dövme yaptırırken hissettikleri ağrıyla neredeyse aynı olduğunu söylemektedir. Üstelik lazer uygulaması öncesi lokal anestezi uygulandığından sorunsuz olarak işlem yapılabilmektedir. Seans sayısı ve dövmenin büyüklüğüne göre değişmekle beraber ortalama 6 ila 10 seans gerekmektedir.

Silme İşlemi Uygulayanlara Daha Sonra Bakım İçin Neler Tavsiye Edilir?

Silme işlemi uygulandıktan sonra kesinlikle güneş ışınlarından uzak durulmalıdır. Güneş koruyucu krem sürülmeden dışarı çıkılmamalıdır. Uygulama sonrasında iki gün su temasından kaçınılıp yara kapatıcı krem tedavisi verilir. Sonraki seans aralıkları genellikle 4 hafta ile 6 hafta arasında değiştiğinden, bu süre içinde en önemlisi hastanın sıkı bir şekilde güneş koruyucu krem kullanması tavsiye edilir.