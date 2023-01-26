26 Oca 2023 - 14:00- Belediyeler G: 26 Oca 2023 - 14:01

Ankara Haber: Keçiören Keçmek İkinci Dönem Kurs Kayıtları Devam Ediyor...

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Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (KEÇMEK) ikinci dönem kurs kayıtları devam ediyor. Kayıt işlemleri 13 Şubat 2023’te sona erecek.
Ankara Haber: Keçiören Keçmek İkinci Dönem Kurs Kayıtları Devam Ediyor... mask
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Başvurulardaki temel kriterlere göre kursiyerlerin 15 yaşını tamamlamış olması ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün belirttiği ek şartları yerine getirmiş olması gerekiyor. Kursiyer adayları Keçiören Belediyesi kurumsal web sayfasında yer alan ‘kecmek.kecioren.bel.tr’ adresinden detaylı bilgiye ulaşarak online başvuru ile kayıt oluşturup tercih ettiği kursa kaydını gerçekleştirebiliyor.

Yüz yüze başvuru yapmak isteyenler ilçedeki 14 farklı merkezde de kaydını yaptırabiliyor. KEÇMEK’te ikinci dönem dersleri 6 Şubat 2023’te başlıyor.  

KEÇMEK’te birçok branşta mesleki, sanatsal ve akademik eğitimlerin verildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Meslek edindirme kurslarımızla kursiyerlerimizin sosyalleşmelerini, meslek ve yeni hobiler edinmelerini sağlıyoruz. Ev kadınlarının ev ekonomilerine katkı sağlayacakları yeni mesleklerle aktif hale gelmelerinde öncü oluyoruz.

Kursiyerlerimizi kültür ve sanata yönlendirmenin yanında onlara akademik katkılar da sunmak için kurslarımızı gelen taleplere göre açıyoruz. Kurslarımızdan şimdiye kadar 143 bin 209 kişi faydalandı. Bunlardan 71 bini Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazandı.” dedi. 

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26 Oca 2023 - 14:00 - Belediyeler

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