Ankara Haber: Yarıyıl Tatilinin Keyfi Pursaklar’da Çıkar...

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte tiyatro oyunları, kukla Show, Nasreddin Hoca, botanik etkinliği, sihirli kum atölyesi etkinliği vb. birbirinden eğlenceli bir tatil programı hazırlayan Pursaklar Belediyesi, Sihirli Kum ve Botanik atölyesi etkinliği düzenledi.

Pursaklar Yaşam Merkezindeki etkinlik alanına gelen Başkan Ertuğrul Çetin, çocukların eğlencelerine dahil olarak birbirinden farklı etkinlikleri miniklerle birlikte yaparak keyif dolu dakikalar geçirdi.

‘‘Sihirli Kum ve Botanik atölyesinde dolu dolu zaman geçirdik.’’

Okulların tatile girmesi ile birlikte dolu dolu bir etkinlik programı hazırladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bugün küçük kardeşlerimle birlikte yarıyıl tatilinin tadını çıkardık. Sihirli Kum ve Botanik atölyesinde dolu dolu zaman geçirdik. Çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sporda, sanatta en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çaba sarf ederken, tiyatro sevgisini çocuklarımıza aşılamak için çocuk tiyatro oyunlarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.