Ankara Haber; Sincan Ziraat Odası Budama Eğitimi!

Ülkemiz dünya üzerinde uygun iklim kuşağındaki konumu itibariyle bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından üstün ekolojik avantaja sahip. Dünya üzerinde kültürü yapılan 138 meyve türünden 75’i ülkemizde yetiştiriliyor.

Bu kapsamda Sincan Ziraat Odası çiftçilere meyve ağaçları budama eğitimi vererek destek oldu. Eğitimde meyve ağaçlarında düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturmak, verim çağında uzun zamanda kalmalarını sağlamak ve kuvvetten düşmeye başlamış olan ağaçları yeniden kuvvetlendirerek bir süre daha yüksek kaliteli meyve vermelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Sincan Ziraat Odası Budama Eğitim!

Meyve ağaçlarının kök, gövde ve dal özellikleri

Meyve ağaçlarının organları ile görevleri,

Filiz sürgün ve dal oluşumu,

Yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçları ve dal çeşitleri,

Bahçe tesisinde uygun fidanlar,

Ağaçlara verilecek şekiller ve kesim yöntemleri,

Budama alet ve malzemeleri,

Budama zamanı,

Standart meyve ağaçları ve bodur meyve ağaçlarına verilen şekiller,

Meyve ağaçlarında ürün budaması ve gençleştirme budaması,

Budama esnasında iş kazaları ve olası riskler,

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi.

Teorik eğitimlerin yanı sıra sahada uygulamalı olarak da yapılan eğitimlerin sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi.