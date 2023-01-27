27 Oca 2023 - 09:53- Belediyeler G: 27 Oca 2023 - 09:54

Ankara Haber: Altındağ Zabıtasından Kaçak Et Operasyonu! Yaklaşık 300 Kg...

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Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak olarak et satışı yapan merdiven altı bir kasaba operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 300 kilogram kaçak tavuk etine imha edilmek üzere el konuldu. 
Ankara Haber: Altındağ Zabıtasından Kaçak Et Operasyonu! Yaklaşık 300 Kg... mask
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Kaçak tavuk satışı zabıta engeline takıldı. Altındağ Belediyesi ve Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, kaçak olarak tavuk eti satışı yapanlara ceza kesildi. Doğantepe Mahallesi’nde bulunan metruk bir yapıda kaçak olarak kesilen tavukların satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 300 KG ete el koydu. Ruhsatsız olarak işletilen ve etleri sağlıksız koşullarda saklayan iş yerine cezai işlem uygulandı. 

"HALK SAĞLIĞINI KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

Altındağ Zabıtası'nın halk sağlığını korumak için mesai kavramı gözetmeksizin, her zaman görev başında olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Hemşehrilerimizden gelen ihbarları çok önemsiyoruz. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen ekiplerimiz, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koyarken, bu ürünleri satışa sunan işletme sahiplerine de cezai işlem uyguladı. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Halk sağlığını kimse tehdit edemez" dedi. 

ALTIN MASA İHBAR HATTI

Vatandaşlar ve belediyenin olumlu işbirliğinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Hemşehrilerimiz her türlü şikayetlerini sosyal medya hesaplarımız ve 444 3919 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" ifadelerini kullandı.

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27 Oca 2023 - 09:53 - Belediyeler

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