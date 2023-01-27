27 Oca 2023 - 09:57- Yaşam G: 27 Oca 2023 - 09:58

Aşırı Düşünmek Neden Olur? Nasıl Engellenir? Tehlikeleri Nelerdir?

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Aşırı düşünmek, kırılması zor bir alışkanlık olabilir. Hatta kendinizi bir şey hakkında gerçekten uzun süre düşünmenin en iyi çözümü geliştirmenin anahtarı olduğuna ikna edebilirsiniz. Ama genellikle durum böyle değildir. Psikolog ve Aile Danışmanı Rojin Nazik konu hakkında bilgiler verdi. 
Aşırı Düşünmek Neden Olur? Nasıl Engellenir? Tehlikeleri Nelerdir? mask
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Aslında, bir şey hakkında ne kadar uzun süre düşünürseniz, üretken eylemde bulunmak için o kadar az zaman ve enerjiniz olur. Ayrıca, farklı şekilde yapmış olabileceğiniz her şeyi düşünmek, kararlarınızı ikinci kez tahmin etmek ve sürekli olarak en kötü durum senaryolarını hayal etmek yorucu olabilir. 

Fazla Düşünmek Nedir? 

Aşırı düşünme, belirli bir konu veya durum hakkında aşırı düşünmeyi ve onu uzun süre analiz etmeyi içerir. Fazla düşündüğünüzde, zihninizi başka herhangi bir şeye odaklamakta zorlanabilirsiniz. Düşündüğünüz tek şey tarafından tüketilir. 

Bazı insanlar, bir konuya veya soruna neredeyse her açıdan bakmayı ve gelecekteki olayları tahmin etmeyi içerdiğinden, fazla düşünmenin yararlı olabileceğine inanırken, bunun tersi doğrudur. Araştırmalar, aşırı düşünmenin depresyon, kaygı ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) duygularıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Herkes bazen gereğinden fazla düşünür. Belki gelecek hafta sunumunuzu yaparken ters gidebilecek her şeyi düşünüyorsunuz ya da yaklaşan iş görüşmenizde ne giyeceğinize karar vermek için sayısız saat harcadınız. 

Aşırı düşünmeye bir son vermenin yollarını bulmak, sizi rahatsız eden şeyleri basitçe düşünmek yerine hayatınızda harekete geçmenize yardımcı olabilir. Bir konuyu kafanızda tekrar tekrar gözden geçirmek yerine, durumu çözmek için gerekli adımları atmaya başlayabilirsiniz. 

Fazla Düşündüğünüzün İşaretleri 

Belirli bir durumu veya endişeyi gereğinden fazla düşünüp düşünmediğinizi merak ediyorsanız, arayabileceğiniz birkaç şey var. Aşırı düşünme belirtileri şunları içerir: 

*Başka bir şey düşünememe 

*Rahat edememek 

*Sürekli endişeli veya endişeli hissetmek 

*Kontrolünüz dışındaki şeylere odaklanmak 

*Zihinsel olarak yorgun hissetmek 

*Çok fazla olumsuz düşünceye sahip olmak 

*Zihninizde bir durumu veya deneyimi yeniden canlandırmak 

*Kararlarınızı ikinci kez tahmin etmek 

*Tüm en kötü senaryoları düşünmek 

Aşırı Düşünmenin Etkileri 

Aşırı düşünmek akıl hastalığı değildir ve aşırı düşünmek sizi endişelendirebilir, ancak kaygı ile aynı şey değildir. Bununla birlikte, genellikle çeşitli ruh sağlığı koşullarının geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde rol oynayabilir. Aşırı düşünme ile ilişkili bazı bozukluklar şunları içerir: 

*Depresyon 

*Yaygın anksiyete bozukluğu  

*Obsesif kompulsif bozukluk  

*Panik atak 

*Travma sonrası stres bozukluğu 

*Sosyal anksiyete bozukluğu 

Aşırı düşünmenin ruh sağlığı sorunlarıyla çift yönlü bir ilişkisi olabilir. Stresli olaylar, depresyon ve kaygı insanları fazla düşünmeye daha yatkın hale getirebilir ve bu aşırı düşünme daha kötü stres, endişe ve depresyona katkıda bulunur. 

# Fazla Düşünmek Nedir? , Çok düşünmek neyin belirtisi?, Çok fazla düşünmekten nasıl kurtulunur?, Çok fazla düşünmek hastalık mıdır?, Düşünce nasıl durdurulur?
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27 Oca 2023 - 09:57 - Yaşam

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