Çılgın Sayısal'da 'Milyonerler Festivali' Başlıyor! Ekstra Garanti 20 Milyon TL...

Çılgın Sayısal Loto’da “Milyonerler Festivali” 30 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak çekilişler ile oyunseverlerin şansına şans katacak.

“Milyonerler Festivali” kapsamında dört hafta boyunca yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinde, oyunseverler her hafta ekstra 5 milyon TL, toplamda ise ekstra 20 milyon TL ikramiye kazanacak.

30 Ocak – 25 Şubat tarihleri arasında dört hafta boyunca sürecek çekilişlerde her hafta bir talihli ya da talihliler ekstra milyon liralar kazanacak.

ÇEKİLİŞLER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

“Milyonerler Festivali” boyunca Pazartesi günleri gerçekleştirilen çekilişlerde 5+1 kategorisinde bilene ya da bilenlere ekstra 5 milyon TL verilecek. Eğer Pazartesi günkü çekilişlerde 5+1 bilen olmazsa, Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişlerde yine 5+1 kategorisinde kazanan aranacak.

Haftanın ikinci çekilişinde de bu kategoride bilen olmazsa, Cumartesi günkü çekilişlerde 5+1 bilen talihli ya da talihliler ekstra 5 milyon TL kazanacak. Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişlerde de 5+1 bilen olmazsa, ikramiye 5 bilenlere, 5 bilen de olmazsa 4 bilen ya da daha alt kategori bilene/bilenlere aktarılacak.

Dört hafta boyunca sürecek Milyonerler Festivali’nde dağıtılan ekstra ikramiye tutarı toplam 20 milyon TL olacak.