Japonya Nüfusuna 'Benzeri Görülmemiş' Tedbir!

Japonya'da doğum sayısındaki gerilemelere yönelik öngörüler, 8 yıl sonra yaşanması doğrultusundaydı. Hâlihazırda 125 milyon kişinin yaşadığı ülke nüfusunun 2060’a kadar 86,7 milyona gerilemesi bekleniyordu.

Japonya'nın doğum sayısı ilk kez 800 binin altına geriledi.

Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düşen doğum oranları sonrası ülkenin sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine geldiğini, bu sebeple çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacaklarını açıkladı.

Japonya'da 2022 yılında doğum sayısı ilk kez 800 binin altına düştü ve nüfusun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11,6'sı ise 0-14 yaş arasında. Japonya, dünya sıralamasında 65 yaş ve üstü nüfus oranı olarak ilk sırada, İtalya ve Finlandiya ile birlikte ülkeler arasında en yüksek oranların bulunduğu ülkeler arasındadır. IPSS'ye göre, 2040 yılına kadar Japonya'da 65 yaş ve üstü kişilerin oranı genel nüfusa oranını yüzde 35'i aşacak.

Çocuk yetiştirmenin kolaylaştırılmasını gelecek için en etkili yatırım olarak nitelendiren Kişida, doğum oranını tersine çevirmek için tedbirler alacaklarını belirtti.

Başbakan Kişida, "Yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun herkesin çocuk yetiştirmeye katılmasını sağlamak için benzeri görülmemiş karşı tedbirler uygulamak istediklerini" ifade etti.

Hükümete bağlı “Çocuk ve Aile Ajansı”nın ise Nisan ayında faaliyete geçeceğini duyuran Başbakan Kişida, Haziran ayına kadar bu kapsamlı politikaların bütçesini ikiye katlamak için plan yapacaklarını kaydetti.