27 Oca 2023 - 11:17- Belediyeler G: 27 Oca 2023 - 11:18

Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ürettiği hizmet ve projelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen Çankaya Belediyesi, çocuk hizmetlerinde görevli personele eğitim verdi.
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve üniversite işbirliği ile yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının içeriğini yeni eğitimlerle güçlendiriyor. Daha önce müdür, müdür yardımcıları ve birim temsilcilerine yönelik düzenlenen eğitimler, belediyenin çocuk hizmetlerinde görevli  personeli için de düzenlendi. 

“Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı”nı 2013 yılında imzalayan ve bu kapsamda hazırlanan Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçiren Çankaya Belediyesi, kadın ve toplumsal cinsiyet konularına duyarlı çalışmalarını sürdürüyor. Kadın çalışan ve kadın yönetici sayısı bakımından da Türkiye’nin örnek yerel yönetimlerinden biri olan Çankaya Belediyesi,  Eşitlik Çalışma Grubu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde çocuk alanında çalışan personele "Çocuklar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi düzenledi.

Gündüz bakımevleri, oyun evleri, 23 Nisan Çocuk Evi, Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi ve kadın sığınma evi çocuk biriminde görev yapan 55 personel, eğitimde çocukluk algısı, toplumsal cinsiyet ile ilgili temel kavramlar ve eğitimci sorumlulukları gibi konularda eğitim aldı.

# Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri, ankara, ankara çankaya, ankara haber, Çankaya Belediyesi, türkiye
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival...
Ankara Haber: Altındağ Zabıtasından Kaçak Et Operasyonu! Yaklaşık 300 Kg... mask
Ankara Haber: Altındağ Zabıtasından Kaçak Et Operasyonu! Yaklaşık 300 Kg...
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi... mask
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi...
Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı... mask
Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı...
Ankara Haber: Gölbaşı belediyesi Regaip Kandili’nde Vatandaşlara Kandil Simidi, Çorba ve Lokma İkram Etti! mask
Ankara Haber: Gölbaşı belediyesi Regaip Kandili’nde Vatandaşlara Kandil Simidi, Çorba ve Lokma İkram Etti!
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Ülkü Ocakları Futbol Turnuvasının Açılış Maçına Katıldı ! mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Ülkü Ocakları Futbol Turnuvasının Açılış Maçına Katıldı !
Ankara Haber: Sosyal Devletin Yereldeki Temsilcisi Mamak Belediyesi Oldu! Başkan Ercan; 'Her Durumda Vatandaşımızın Yanındayız' mask
Ankara Haber: Sosyal Devletin Yereldeki Temsilcisi Mamak Belediyesi Oldu! Başkan Ercan; 'Her Durumda Vatandaşımızın Yanındayız'
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Yarıyıl Hediyesi Mersin Silifke‘‘Gençlik Kampı’’ mask
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Yarıyıl Hediyesi Mersin Silifke‘‘Gençlik Kampı’’
Ankara Haber: Keçiören Keçmek İkinci Dönem Kurs Kayıtları Devam Ediyor... mask
Ankara Haber: Keçiören Keçmek İkinci Dönem Kurs Kayıtları Devam Ediyor...
Ankara Haber: Çankaya'da Minik Çikolata Şefleri İşbaşında... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Minik Çikolata Şefleri İşbaşında...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Büyükşehir’den Gölbaş Etimesgut ve Beypazarı’na Spor Temalı Park! Toplam 23 Bin 44 Metrekare... mask
Ankara Büyükşehir’den Gölbaş Etimesgut ve Beypazarı’na Spor Temalı Park! Toplam 23 Bin 44 Metrekare...
Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival...
Ankara Haber: Altındağ Zabıtasından Kaçak Et Operasyonu! Yaklaşık 300 Kg... mask
Ankara Haber: Altındağ Zabıtasından Kaçak Et Operasyonu! Yaklaşık 300 Kg...
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi... mask
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi...
Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı... mask
Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı...
Ankara Haber: Gölbaşı belediyesi Regaip Kandili’nde Vatandaşlara Kandil Simidi, Çorba ve Lokma İkram Etti! mask
Ankara Haber: Gölbaşı belediyesi Regaip Kandili’nde Vatandaşlara Kandil Simidi, Çorba ve Lokma İkram Etti!
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Ülkü Ocakları Futbol Turnuvasının Açılış Maçına Katıldı ! mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Ülkü Ocakları Futbol Turnuvasının Açılış Maçına Katıldı !
Ankara Haber: Ankara Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları Açıldı... mask
Ankara Haber: Ankara Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları Açıldı...
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Yarıyıl Hediyesi Mersin Silifke‘‘Gençlik Kampı’’ mask
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Yarıyıl Hediyesi Mersin Silifke‘‘Gençlik Kampı’’
Ankara Haber: Sosyal Devletin Yereldeki Temsilcisi Mamak Belediyesi Oldu! Başkan Ercan; 'Her Durumda Vatandaşımızın Yanındayız' mask
Ankara Haber: Sosyal Devletin Yereldeki Temsilcisi Mamak Belediyesi Oldu! Başkan Ercan; 'Her Durumda Vatandaşımızın Yanındayız'
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival...
Ankara Haber: Çankaya'da Minik Çikolata Şefleri İşbaşında... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Minik Çikolata Şefleri İşbaşında...
Ankara nefes alıyor! Ankara'ya Yeni Bir Yeşil Alan Projesi Daha... mask
Ankara nefes alıyor! Ankara'ya Yeni Bir Yeşil Alan Projesi Daha...
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi’nden Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Desteği... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi’nden Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Desteği...
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı... mask
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı...
Ankara Haber: Çankaya'da Engelli Bireylere Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Engelli Bireylere Beslenme Semineri...
Ankara Haber: Arıcılık Çankaya’da Öğreniliyor! Kent Tarım Hobi Evi’nde “Arıcılık” Eğitimleri Başladı... mask
Ankara Haber: Arıcılık Çankaya’da Öğreniliyor! Kent Tarım Hobi Evi’nde “Arıcılık” Eğitimleri Başladı...
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi...
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Büyükşehir’den Gölbaş Etimesgut ve Beypazarı’na Spor Temalı Park! Toplam 23 Bin 44 Metrekare... mask
Ankara Büyükşehir’den Gölbaş Etimesgut ve Beypazarı’na Spor Temalı Park! Toplam 23 Bin 44 Metrekare...
Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival...
Ankara Haber: Altındağ Zabıtasından Kaçak Et Operasyonu! Yaklaşık 300 Kg... mask
Ankara Haber: Altındağ Zabıtasından Kaçak Et Operasyonu! Yaklaşık 300 Kg...
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi... mask
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi...
Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı... mask
Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Ülkü Ocakları Futbol Turnuvasının Açılış Maçına Katıldı ! mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Ülkü Ocakları Futbol Turnuvasının Açılış Maçına Katıldı !
Ankara Haber: Gölbaşı belediyesi Regaip Kandili’nde Vatandaşlara Kandil Simidi, Çorba ve Lokma İkram Etti! mask
Ankara Haber: Gölbaşı belediyesi Regaip Kandili’nde Vatandaşlara Kandil Simidi, Çorba ve Lokma İkram Etti!
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Yarıyıl Hediyesi Mersin Silifke‘‘Gençlik Kampı’’ mask
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Yarıyıl Hediyesi Mersin Silifke‘‘Gençlik Kampı’’
Ankara Haber: Sosyal Devletin Yereldeki Temsilcisi Mamak Belediyesi Oldu! Başkan Ercan; 'Her Durumda Vatandaşımızın Yanındayız' mask
Ankara Haber: Sosyal Devletin Yereldeki Temsilcisi Mamak Belediyesi Oldu! Başkan Ercan; 'Her Durumda Vatandaşımızın Yanındayız'
Ankara Haber: Ankara Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları Açıldı... mask
Ankara Haber: Ankara Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları Açıldı...

27 Oca 2023 - 11:17 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL