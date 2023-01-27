Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi!

Çankaya Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve üniversite işbirliği ile yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının içeriğini yeni eğitimlerle güçlendiriyor. Daha önce müdür, müdür yardımcıları ve birim temsilcilerine yönelik düzenlenen eğitimler, belediyenin çocuk hizmetlerinde görevli personeli için de düzenlendi.

“Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı”nı 2013 yılında imzalayan ve bu kapsamda hazırlanan Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçiren Çankaya Belediyesi, kadın ve toplumsal cinsiyet konularına duyarlı çalışmalarını sürdürüyor. Kadın çalışan ve kadın yönetici sayısı bakımından da Türkiye’nin örnek yerel yönetimlerinden biri olan Çankaya Belediyesi, Eşitlik Çalışma Grubu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde çocuk alanında çalışan personele "Çocuklar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi düzenledi.

Gündüz bakımevleri, oyun evleri, 23 Nisan Çocuk Evi, Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi ve kadın sığınma evi çocuk biriminde görev yapan 55 personel, eğitimde çocukluk algısı, toplumsal cinsiyet ile ilgili temel kavramlar ve eğitimci sorumlulukları gibi konularda eğitim aldı.