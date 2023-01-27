Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde!

Vatandaşın sağlığı ve huzuru için çalışan Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler Sincan’da bulunan marketlere denetimler yaptı. Denetlenen işletmelerde özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, tarihleri geçmiş ürüne rastlanması halinde yediemin tutanağı tanzim ediliyor. İşletmeye idari yaptırım uygulanırken son kullan tarihi geçmiş ürünler de imha edildi.

Zabıta ekipleri vatandaşları aldıkları ürünlerin son kullanma tarihi konusunda hassasiyet göstermeleri ve dikkatli olmaları için uyardı. Ayrıca bu tür bir ürünle karşılaşırlarsa Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerine bildirmeleri hususunda da ricada bulundular.