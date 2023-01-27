Ankara Kulübü Derneği'nden Küçük Seymenlere Karne Hediyesi....

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Temsilcisi Halil Bahadır Saka, "Derslerinizi önemseyeceksiniz. Önce okul, sonra sosyal faaliyetler olacak hayatınızda. Ankara'nın tarihine ve kültürüne, Seymenlik başta olmak üzere geleneklerine ve göreneklerine, töresine, folklorüne sahip çıkan ve tüm bu değerleri geleceğe taşıyacak olan bugünün küçük ama yarının büyük Seymenleri olarak sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Çocuk ve gençlerin ilgisi sayesinde Seymenlik geleneğinin geleceğe taşınacağına yürekten inandığını belirten Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden de konuşmasında; "Ankara Kulübü Derneği çatısı altında yetişkin Seymenlerimizle birlikte anaokulundan üniversiteye kadar eğitim gören onlarca öğrenci Seymenimiz de yer alıyor.

Ana gayemiz hem okulunda başarılı olan, hem de değerlerine sahip çıkan kültürlü gençler, insanlar yetişmesine katkı sağlamak. Ankara Kulübünde şubelerimiz de dahil Seymenlik eğitimi alan çocuklarımızın okullarında da başarılı olduklarını, Seymenlik eğitiminin duygusal, ahlaki, sosyal yaşam ve toplumsal sorumluluk durumları üzerine olumlu etkileri olduğunu geri dönüşümlerden öğreniyoruz.

Bu da doğru işler yaptığımızın bir göstergesi olarak bizleri oldukça memnun ediyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, okullarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından yetişkin Seymenler tarafından; ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan ve karne alan küçük Seymenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.