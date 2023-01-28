Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...

Programa Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nadir Yusuf Eltayeb Babiker, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'de yaşayan Sudanlı vatandaşlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Milli marşların okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kutlama programında Hasan Saadaldın tarafından Sudan Milli Günü hakkında bilgilendirme konuşması yapıldı. Sudanlı sanatçıların ve öğrencilerin şiir okuyarak ve şarkılar söyleyerek gerçekleştirdiği kutlamada seymenler de sahne aldı.

Kutlama programının sonunda bir de çekiliş yapılarak Sudanlı 2 öğrenciye Sudan'a gidiş dönüş bileti hediye edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, “Hiçbir zaman incinmediğimiz ve incitmediğimiz kardeş bir ülkedir Sudan. Acısı acımız, sevinci sevincimizdir. 67’nci bağımsızlık yıl dönümü kutlu olsun. İstiklali ebediyen var olsun. Sizler ne kadar iyi olursanız biz de iyi oluruz.” dedi.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nadir Yusuf Eltayeb Babiker, “67’nci kurtuluş yıl dönümü kutlama programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Keçiören Belediyesine de bizleri ağırladıkları ve misafirperverlik gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bu, kadim dostluğumuzun en iyi kanıtıdır. Bugün önemli bir günü kutluyoruz. Halkımız sömürgeye karşı ayaklanmış ve bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlığını kazanan ilk Afrika ülkesi Sudan’dır. Şehitlerimize ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.​