Ankara'da Sömestir Cup Futbol Turnuvası Sona Erdi! Şampiyon Ankaragücü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, profesyonel spor takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen “ Sömestir Cup Futbol Turnuvası”na ev sahipliği yaptı. 5 gün süren turnuva, Gazi Eğitim Spor Kulübü ve Ankaragücü Spor Kulübü arasında oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Şampiyon ise Ankaragücü oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sportif faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile iş birliği yapmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Ankara’da bulunan profesyonel 12 futbol kulübünden sporcunun katıldığı Sömestir Cup Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde 12 yaş altı çocukların katıldığı ve 5 gün boyunca 24 futbol karşılaşmasının yapıldığı turnuvada takımlardan dereceye girenler çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final karşılaşmasının ardından yarı final ve final maçı ile Sömestir Cup Futbol Turnuvası tamamlandı.

TURNUVALAR DEVAM EDECEK

Her maç kıyasıya mücadeleye sahne olurken, minik futbolcuların aileleri müsabakalara yoğun ilgi gösterdi. Sporun her branşından turnuvalar düzenleyerek gençlerin ve çocukların motivasyonuna katkı sağladıklarını söyleyen Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün şöyle konuştu:

”Şube Müdürlüğümüze bağlı Aile Yaşam Merkezlerimiz ve Gençlik Merkezlerimizde, kapalı spor salonlarımızda sporun her branşında çeşitli turnuvalar düzenleyerek gençlerimizin özellikle çocuklarımızın spor alanındaki motivasyonlarını yükseltmek spor ile daha iç içe yaşamalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de belirlenecek merkezlerimizde özellikle Ankara ilimizdeki spor kulüplerimizle iş birliği yaparak bu gibi turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz.”

Başkentte gerçekleştirilen sportif faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyleyen Sincan Aile Yaşam Merkezi İdarecisi Ali Artuç şu bilgileri verdi:

“Aile Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü olarak Sincan Aile Yaşam Merkezimize 12 futbol takımını davet ettik. Sömestr Cup Futbol Turnuvası’nda 5 gün boyunca 24 futbol müsabakasını gerçekleştirdik. Katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz.”