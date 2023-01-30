30 Oca 2023 - 10:21- Belediyeler G: 30 Oca 2023 - 10:22

Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...

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Altındağ Belediyesi’nden altın değerinde hizmet… Altındağ Belediyesi ücretsiz futbol kursları, geleceğin altın kramponlarını yetiştiriyor. Altındağ Belediyesi tarafından açılan ücretsiz futbol kursları büyük ilgi görüyor.

Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
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7-13 yaş arası 500 öğrencinin eğitim gördüğü futbol kursları, Altındağlı çocukların büyük beğenisini topluyor. Karapürçek Semt Stadı’nda gerçekleştirilen futbol kursları, geleceğin başarılı futbolcularını yetiştiriyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Öncelikli hedefimiz çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak… Çocuklarımızın yüzü gülerse, her şey çok daha güzel olacaktır.” ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR GELECEK HAZIRLIYORUZ"

Altındağ'da her çocuğun en az bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmesini istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Açtığımız ücretsiz futbol okuluyla Altındağlı minikler günlerini sporla iç içe geçiriyor. Şu anda kursumuza 500 çocuğumuz devam ediyor. Bu sayı yaz aylarında 2 katına çıkıyor. Biz de daha fazla çocuğumuzun isteğini karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altındağlı çocukların her anlamda iyi eğitim almasını istiyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde kurslar ve okullar açıyoruz. Açtığımız ücretsiz futbol okulu da bunlardan birisi…" dedi.
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30 Oca 2023 - 10:21 - Belediyeler

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