30 Oca 2023 - 11:40- Belediyeler G: 30 Oca 2023 - 11:41

Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...

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Pursaklar Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte eğlence dolu programlarla çocukların karşısında olmaya devam ediyor.
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
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Çocukların yarıyıl tatilini daha verimli ve daha eğlenceli geçirebilmeler için tiyatro oyunları, kukla show, Nasreddin Hoca, botanik etkinliği, sihirli kum atölyesi etkinliği vb. birbirinden eğlenceli bir tatil programı hazırlayan Pursaklar Belediyesi, hafta sonu Hacivat-Karagöz ve gölge tiyatro oyununu sergiledi.

Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda Cumartesi ve Pazar günleri sergilenen Hacivat-Karagöz ve gölge oyunu tiyatro oyunlarında çocuklarla birlikte yerini alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'de eğlence dolu anlara şahit oldu.

‘‘Küçük kardeşlerimizle hafta sonu boyunca Karagöz-Hacivat ve gölge oyunları tiyatro gösterilerini birlikte izledik’’

Pursaklar’da dolu dolu bir yarıyıl tatilinin geçtiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yarıyıl tatilinde çocukların hem öğrendikleri hem de güzel vakit geçirdiği programlarımız aralıksız devam ediyor. Küçük kardeşlerimizle hafta sonu boyunca Karagöz-Hacivat ve gölge oyunları tiyatro gösterilerini birlikte izledik. Çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sporda, sanatta en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çaba sarf ederken, tiyatro sevgisini çocuklarımıza aşılamak için çocuk tiyatro oyunlarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.
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30 Oca 2023 - 11:40 - Belediyeler

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