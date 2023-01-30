30 Oca 2023 - 12:16- Belediyeler G: 30 Oca 2023 - 12:17

Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...

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Musiki Muallim Mektebi’nde Lozan Anlaşmasının 100. Yılında mübadele yılları konuşuldu. Mamak Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
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Musiki Muallim Mektebi’nde Lozan Anlaşmasının 100. Yılında mübadele yılları konuşuldu. Mamak Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Lozan Anlaşmasının 100. yıldönümünde Lozan Mübadilleri Derneği işbirliği ile “1.Kuşak Mübadiller Sergisi, Mübadelenin 100. Yıl Konferansı ve Mübadele Konseri” etkinliği düzenledi. Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen etkinliğe Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Necati Eyduran, Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği adına Aygün İlko ile birlikte mübadeleyi yaşayan, büyüklerinden dinleyenler ve tarih severler katıldı. 

Katılımcılar, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yonca İldeş tarafından verilen “Mübadelenin 100. Yılı Konferansını” ilgiyle dinledi.  Tarihe ışık tutulan konferansta mübadele yılları anlatıldı. Şef Özlem Karaağaç yönetiminde Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Müzik Topluluğunun icra ettiği konser ise büyük alkış aldı. Rumeli türkülerinin seslendirildiği konserde Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılara da yer verildi. 

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, mübadele ile topraklarımıza gelen kardeşlerimizle bir arada yaşamaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı, “Hep beraber daha güçlüyüz” dedi. 

“Tarihimizi unutturmayacağız” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak kültür, sanat, tarih edebiyat etkinliklerine önem veriyoruz. Bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim için önemli. Mübadelenin 100. yılında Musiki Muallim Mektebimizde düzenlediğimiz etkinlikle tarihe ışık tutmaktan mutluluk duyduk. Konuşacağız, anlatacağız ve tarihimizi unutturmayacağız inşallah” diye konuştu.

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30 Oca 2023 - 12:16 - Belediyeler

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