Ankara Haber: Başkentli Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dopdolu Geçiriyor...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukları sömestir tatilinde de renkli ve eğlenceli aktivitelerle buluşturuyor. Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri Çömlek Atölyesi’nden, Tasarla Üret Kullan Atölyesi’ne, Yaratıcı Drama Atölyesi’nden Sorularla Keşif Atölyesi’ne kadar birçok eğlenceli ve öğretici etkinliğe ücretsiz olarak katılma imkânı buldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerinin katılımıyla hem eğitici hem de öğretici birçok atölye çalışması gerçekleştirildi.

SANAT VE EĞLENCE ATÖLYELERİ BAŞKENTLİ ÇOCUKLARI BİR ARAYA GETİRDİ

Ara Tatil Öğrenci Gelişim Programı kapsamında birçok farklı etkinliğin gerçekleştiği programda çocuklar; “Çömlek Atölyesi, Tasarla Üret Kullan Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölyesi, Duygularını Yaşa Kendini Fark Et Atölyesi, Sorularla Keşif Atölyesi, Ben Olsaydım Atölyesi”ne katılarak beceri ile yaratıcılıklarını geliştirme ve pekiştirme fırsatı buldu.

Amaçlarının öğrencilerin kişisel, sosyal ve duygusal alandaki gelişimlerini desteklemek olduğunu belirten Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi Psikolojik Danışmanlarından Kübra Höyük şu bilgileri verdi:

“Ara tatilde öğrencilerimizle bir araya geldik. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileriyle birlikte Öğrenci Gelişim Programı düzenledik. En temel amacımız öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimlerini desteklemek. Kendilerini ifade etmelerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak adına bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Aynı zamanda burada düzenlediğimiz atölye eğitimlerinde çocukların günlük yaşamda da bu becerileri kullanmaları hedefliyoruz.”

EBEVEYNLER UNUTULMADI

Birbirinden farklı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan merkezde ebeveynler de unutulmadı ve olumlu ebeveyn tutumlarının geliştirilerek ebeveyn-çocuk arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla Etkili İletişim Aile Semineri düzenlendi.

BATIPARK ÇOCUK KULÜBÜ ÜYESİ ÇOCUKLAR İÇİN İMZA GÜNÜ DÜZENLENDİ

Sömestir tatilinin verimli geçirilmesi ve çocukların kitap okumaya teşvik edilmesi amacıyla; Batıpark Çocuk Kulübüne üye 7-13 yaş grubu yaklaşık 100 çocuk için; “Bir Hitit Efsanesi Ankuva” hikaye kitabının yazarı Metin İpek’in katılımıyla imza günü düzenlendi.

Kitap imzalatmaya gelen çocuklar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Erva Bayraktar: “Bu kitabı kulüpten alıp okumuştum. Şimdi de kitabı yazarından imzalı bir şekilde almaya geldim. Kitapta çocukların Ankara’yı gezmesi çok hoşuma gitti. İlk defa bir kitabı imzalı alıyorum.”

-Yakup Budak: “Bu kitabı seve seve okuyacağım. Kitabı inceledim macera dolu olduğunu tahmin ediyorum.”

-Kamil Yalçınkaya: “Kitap okumayı çok seviyorum. Kitaba göz attım güzele benziyor okumak için heyecanlıyım. Evde okuyacak kitabım kalmamıştı, bugün gider gitmez okuyacağım. Tarih kitaplarını çok seviyorum. Bugün kitabı yazarından imzalı aldım çok heyecanlıydı.”

-Azra Güneş: “Kitap okumayı seviyorum. Çok merak ediyorum içerisindekileri. Ankara’yı anlatması ilgimi çekti. Eğlenceli bir kitap. İlk imzalı kitabım bu, daha önce imzalı kitap almamıştım o nedenle mutluyum.”