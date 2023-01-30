30 Oca 2023 - 16:20- Belediyeler G: 30 Oca 2023 - 16:21

Ankara Haber: Keçiören'de Maharetli Kadınlar Üretip Kazanıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi tarafından kadın istihdamına katkı sunmak için Keçiören Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda kurulan ‘Üreten Kadınlar Pazarı’ maharetli kadınların el emeğini ürünlerini gelire dönüştürüyor.
Ankara Haber: Keçiören'de Maharetli Kadınlar Üretip Kazanıyor... mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Belediye tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan stantlarda rengârenk el işi ürünleri ve süs eşyaları ile birbirinden lezzetli ev yemekleri müşterilerin beğenisine sunuluyor. Yetenekli ellerden çıkan ürünlerin ekonomik gelire dönüştürülmesi için hizmete açılan Üreten Kadınlar Pazarı’ndan Keçiörenli kadınların oldukça memnun olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak kadınlarımızın istihdamını önemsiyoruz.

Onlar için ücretsiz satış alanı tahsis ettik. Kadınlarımız her çarşamba ve cumartesi Etlik Üreten Kadınlar Pazarı’mızda buluşuyor. Burada hem sosyalleşme hem de ürettikleri ürünleri satma fırsat buluyor. Süs eşyası, yiyecek ve tekstil ürünlerinin değer bulması açısından Üreten Kadınlar Pazarı’mızı oldukça önemsiyoruz.” dedi. ​
# keçiören belediyesi, ankara haber, ankara keçiören, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği...
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği... mask
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da... mask
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı... mask
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde! mask
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde!
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da... mask
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği...
Ankara Haber: Başkentli Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dopdolu Geçiriyor... mask
Ankara Haber: Başkentli Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dopdolu Geçiriyor...
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği... mask
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği...
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da... mask
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı... mask
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde! mask
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği...
Ankara Haber: Başkentli Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dopdolu Geçiriyor... mask
Ankara Haber: Başkentli Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dopdolu Geçiriyor...
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği... mask
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği...
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da... mask
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı... mask
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde! mask
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde!

30 Oca 2023 - 16:20 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL