Ankara Haber; Sincan Cennet Bahçesine Kavuşuyor! Zir Vadisi İsim Anketi Başladı...

Sincan Belediyesi, bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek Zir Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi'nin çalışmalarına hızla devam ederken, bu dev projenin ismine Sincanlılar karar verecek. Vatandaşlar yapılan ankete katılarak verdikleri oylarla Sincan’ın bu marka projesinde söz sahibi olacaklar.

Sincan Cennet Bahçesine Kavuşuyor!

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın “Sincan’ı yeni yüzyıla taşıyacak çok büyük bir proje yapıyoruz. Zir Vadisi dediğimiz bu yüzlerce dönümlük rekreasyon alanı ile adeta Sincan bir cennet bahçesine kavuşuyor” diyerek tanıttığı Zir Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi’nin ismi vatandaşa açılıyor.

İlçeye yepyeni bir nefes alanı kazandırmayı amaçlayan Zir Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi içinde yaklaşık 300.000 m²’lik rekreasyon alanı içerisinde mesire alanı, panayır, lunapark, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, restoran, kütüphane, spor salonu gibi her kesime hitap edecek alanlar yer alacak.

Zir Vadisi İsim Anketi Başladı...

Sincan Belediyesi şimdiden tüm Ankaralının dikkatini çeken bu projenin ismi için harekete geçti ve bir anket oluşturdu. “Şimdi Söz Sizde” denilerek başlatılan anketle Sincanlı vatandaşlar, büyük bir merakla bekledikleri yaşam alanının ismini kendileri belirleyecek. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar, Sincan Belediyesi web sitesi sincan.bel.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından ankete erişim sağlayabilirler.