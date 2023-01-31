31 Oca 2023 - 12:09- Belediyeler G: 31 Oca 2023 - 12:10

Ankara Haber: Geleceğin Teknoloji Yıldızları Pursaklar’da Parlayacak...

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Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi tarafından genç yetenekleri keşfetmek amacıyla kurulan Deneyap Atölyeleri ve Bilim Pursaklar Atölyelerinde eğitim alan mucitleri ziyaret etti.
Ankara Haber: Geleceğin Teknoloji Yıldızları Pursaklar’da Parlayacak... mask
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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle bilim ve teknolojiye karşı farkındalık oluşturmak ve ilgiyi artırmak amacıyla uzman eğitmenler tarafından farklı atölyelerde dolu dolu eğitimlerin verildiği Deneyap Atölyeleri ve Bilim Pursaklar Atölyelerindeki mucitleri ziyaret etti.

Öğrencilerin, uygulamalı eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, dokunarak ve deneyerek kendi başlarına ortaya koydukları projeleri inceleyen Ertuğrul Başkan, yaptıkları icatlar hakkında çocuklardan detaylı bilgiler aldı. 

‘‘2022 yılında 80 bin 33 öğrencimize eğitim verdik’’

Geleceğin anahtarı olacak olan çocuklara, Deneyap Atölyeleri ve Bilim Pursaklar Atölyelerinde eğitim verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemiz sınırları içerisindeki çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilim ve teknolojiye yönlendirmek adına Deneyap Atölyeleri ve Bilim Pursaklar Atölyeleri’nde eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 2022 yılında 80 bin 33 öğrencimize eğitim verdik. Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen gençlerimiz, Deneyap ve Bilim Pursaklar ile parlayacaklar. İlgisi, heyecanı, yeteneği olan öğrencilerimizi atölyelerimize bekliyoruz’’ dedi.  
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31 Oca 2023 - 12:09 - Belediyeler

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