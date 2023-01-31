31 Oca 2023 - 16:11- Belediyeler G: 31 Oca 2023 - 16:12

Ankara Haber: Keçiören'de Özel Kareografiler Çıkmaya Başladı...

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Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi bünyesindeki özel bireylere yönelik başlatılan halk oyunları kursu devam ediyor.
Ankara Haber: Keçiören'de Özel Kareografiler Çıkmaya Başladı... mask
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 Engelli bireyler, eğitmenler eşliğinde temel kareografileri öğrenmeye başlarken toplu gösteriler için ise senkron çalışmalarına devam ediliyor. Halk oyunları kursuya rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunulan engelli bireyler eğitimin sonunda sertifika da alacaklar.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının yanı sıra meslek edinmeleri yönünde çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelsiz Keçiören’de hem kültürel değerlerimizi yaşatacak halk oyunlarımızı yaşatıyoruz hem de engellilerimizin sosyalleşmesine katkıda bulunuyoruz.

Engellilerimize yönelik hizmetlerimizi 1994’ten beri sürdürüyoruz. Devletimizin de engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik birçok hizmeti var. Keçiören Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla özel bireylerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda halk eğitim merkezlerimizle yürüttüğümüz iş birliğini kesintisiz sürdüreceğiz.” dedi.​

 

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31 Oca 2023 - 16:11 - Belediyeler

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