Ankara Haber: Pursaklar’da Çocuklar 15 Tatilde Doyasıya Eğleniyor...

Tiyatro gösterilerinden botanik etkinliğine, sihirli kum atölyesinden gölge oyunlarına kadar birçok etkinlikler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, Kukla Show gösterisi ile çocuklara eğlence dolu günler sunuyor.

Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda gerçekleştirilen Kukla Show gösterisinde çocuklar unutulmayacak bir gün yaşayarak, doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

‘‘Küçük kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz sevinç ve mutluluk dünyalara bedel’’

Çocuklara unutamayacakları bir 15 tatil serüveni yaşatmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklarımızın dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirmeleri için hazırladığımız etkinlik programımız hız kesmeden devam ediyor. Bugünde çocuklarımız keyif dolu vakit geçirdikleri Kukla Show etkinliği düzenledik. Küçük kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz sevinç ve mutluluk dünyalara bedel. Onlar için ne yapsak azdır. Onların yüzlerinin güleceği programlar yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.