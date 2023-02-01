01 Şub 2023 - 16:12- Belediyeler G: 01 Şub 2023 - 16:14

Ankara Haber: Pursaklar'da Ertuğrul Başkandan Hem Denetim Hem Alışveriş...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pazarcı esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet ederek, istek ve talepleri ilk ağızdan dinliyor. 
Ankara Haber: Pursaklar'da Ertuğrul Başkandan Hem Denetim Hem Alışveriş... mask
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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, zabıta müdürlüğü ekipleri ile birlikte sık sık pazar alanlarını denetleyerek, vatandaşların sağlıklı, hijyenik gıdalara ulaşabilmeleri için yoğun mesai harcıyor.

Pazar alanında genç, yaşlı herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ertuğrul Çetin, pazar alışverişi yapmayı da ihmal etmeyerek, hem pazarcı esnafıyla hem de alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. 

‘‘İlçe sakinlerimizin taze ve temiz gıdalara ulaşması bizim için büyük önem arz ediyor’’

Vatandaşların taze ve hijyenik gıdalara ulaşabilmeleri için zabıta ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi gerçekleştirdik. İlçe sakinlerimizin taze ve temiz gıdalara ulaşması bizim için büyük önem arz ediyor. Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına pazarlarımızda gerekli önlemleri almaya devam edecek’’ dedi.
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01 Şub 2023 - 16:12 - Belediyeler

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