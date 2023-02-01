01 Şub 2023 - 16:19- Belediyeler G: 01 Şub 2023 - 16:20

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Uygun Fiyatlı Et Satışı Uygulamasına Yoğun İlgi...

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Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçeyi gezerek Ankaralıları uygun fiyatlı etle buluşturacağı ‘Başkent Mobil Market’ uygulamasının ilk durağı olan Sıhhiye’de vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Uygun Fiyatlı Et Satışı Uygulamasına Yoğun İlgi... mask
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3 Ocak Cuma günü mesai sonuna kadar Abdi İpekçi Parkı’nda satışa devam edecek olan Mobil Market’in haftalık programı sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Başkentlilerin hem sağlıklı hem de hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren ABB Halk Ekmek Fabrikası, ‘Başkent Mobil Market’ ile yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Uygulama kapsamında; özel olarak tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü, 25 ilçeyi gezerek yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünlerini uygun fiyatlarla Ankaralılarla buluşturmaya başladı.

Kıymanın kilosunun 139,50 TL, kuşbaşının kilosunun 149,50 TL olduğu Mobil Market’te tavuk ürünlerinin kilosu ise 30,95 TL ile 65,95 TL arasında değişiyor. Tüm vatandaşların faydalanabilmesi için kişi başı 2 kilogram sınırlaması ile satışa sunulan ürünlere Ankaralılar yoğun ilgi gösteriyor.

Her hafta farklı bir ilçeye gidecek olan Mobil Market’in ilk durağı ise Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı oldu. Saat 10.00’da satışın başladığı market, 3 Ocak Cuma günü saat 17.00’ye kadar Abdi İpekçi Parkı’nda olacak. 

HAFTALIK PROGRAM SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek uygulamada, hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 25 ilçenin tamamında uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirilecek. Ankaralılar, Başkent Mobil Market’in haftalık satış programına sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. 

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01 Şub 2023 - 16:19 - Belediyeler

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