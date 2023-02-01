01 Şub 2023 - 20:18- Belediyeler G: 01 Şub 2023 - 20:19

Ankara Haber: Keçiören Zabıtasından Fiyat Ve Kalite Denetimi...

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Keçiören Belediyesi ilçedeki marketlerde ve semt pazarlarında fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu. Ekipler pazar tezgâhlarında ve ticarethanelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde yetkililere çeşitli uyarılarda bulundu.
Ankara Haber: Keçiören Zabıtasından Fiyat Ve Kalite Denetimi... mask
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Fiyat ve kalite konusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını dile getiren zabıta ekipleri denetimlerin sıklıkla devam edeceğini kaydetti. Keçiören’de fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermediklerini, fiyat ve kalite denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızı, alışveriş merkezlerimizi ve marketlerimizi denetliyoruz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerine uyarılarda bulunduk. 

Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli olan yasal işlemleri uygulayacağız. Vatandaşımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Zabıta ekiplerimiz de hız kesmeden sürdürdüğü denetimlerle fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermiyor. Vatandaşımız herhangi bir ürünü alırken fahiş bir fiyatla karşılaştığında zabıta birimimize, ‘0312 361 06 06’ telefon numarası aracılığıyla ihbarda bulunabilir.” dedi.​
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01 Şub 2023 - 20:18 - Belediyeler

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