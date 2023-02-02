02 Şub 2023 - 10:26- Belediyeler G: 02 Şub 2023 - 10:27

Ankara Haber: Sincan Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Okulları Dezenfekte Etti...

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Sincan Belediyesi yeni eğitim döneminde öğrencilerin sağlığı için okullarda dezenfekte çalışmaları yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler  ilçede bulunan 164 okulun iç ve dış tüm alanını özenle ilaçladı.
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Okulları Dezenfekte Etti... mask
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Sincan Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencileri ve öğretmenleri salgın hastalıklardan korumak için detaylı bir dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 10 personel, 3 araç ile 164 okulda çalışmaları tamamladı. Sınıflar, kapı kolları, koridorlar, lavabolar, toplantı ve konferans salonu gibi öğrenci ve öğretmenlerin yoğun bulunduğu her alan ilaçlandı. Talep doğrultusunda haşere ve fare çalışmaları da yapıldı. 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Pazartesi günü yeniden okula merhaba diyecek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı tamamladık. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Ailelerimiz müsterih olsunlar. Tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Okul yönetimi ile veliler çocuklarının sağlıklı ortamda eğitim görmelerini sağlayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

 

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02 Şub 2023 - 10:26 - Belediyeler

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