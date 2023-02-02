02 Şub 2023 - 11:43- Belediyeler G: 02 Şub 2023 - 11:47

Ankara Haber: Pursaklar Gümüşoluk Köy Fırını Tamamlandı!

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Kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği yatırımlarla büyük takdir kazanan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için 6. Köy Fırınının yapımını tamamladı.
Ankara Haber: Pursaklar Gümüşoluk Köy Fırını Tamamlandı! mask
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Sirkeli Yeşilova Mahallesi, Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Kösrelikkızığı Mahallesi ve Yuva Mahallesine Köy Fırınlarını hizmete kazandıran Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi Köy Fırınını tamamlayarak halkın hizmetine sundu. 

‘‘Komşular arası paylaşım duygusunu da artırmaya olanak sağlayan yeni bir köy fırınımızı Gümüşoluk Mahallemize kazandırdık’’

Altıncı Köy Fırınını Gümüşoluk Mahallesine kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirme imkânı sağlayıp, komşular arası paylaşım duygusunu da artırmaya olanak sağlayan yeni bir köy fırınımızı Gümüşoluk Mahallemize kazandırdık. Mevcut 5 Köy Fırınlarımızın yoğun olarak kullanılıyor olması ne kadar doğru bir işe imza attığımızı bizlere gösteriyor. Altıncısını tamamladığımız Köy Fırınımızın tüm mahalle halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi. 

Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan köy fırınında mahalle sakinleri ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemekleri hazırlayarak, misafirlerine ikram edebilecek. 

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02 Şub 2023 - 11:43 - Belediyeler

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