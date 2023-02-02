Ankara Haber: Keçiören Kariyer Ofisinden İstihdam İçin Yeni Mülakat...

Kariyer Ofisi yetkilileri istihdam çalışmaları kapsamında ilaç ve serum sektöründe çalışmak üzere başvuru yapan personellerle mülakat gerçekleştirdi. Mülakatlarda ihtiyaca göre personel yönlendirmek için yetenekli adaylar seçildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ankara’daki işverenlerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş arayan vatandaşlar için ön ayak olmaya devam ettiklerini belirterek, “Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyorlar.

Böylece onların iş sorununa, işverenimizin de nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz. İş arayanlar da işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar.” dedi. Kariyer Ofisi 2 binden fazla vatandaşa iş kapısı oldu.​

Bu e-posta ve ekleri, e-postada gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özel ve gizli olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında kişisel veriler içerebilmektedir. Bu e-posta ve eklerinin tarafınıza gönderim amacı ile orantılı olarak kullanılması kanuni bir zorunluluktur. E-postanın içermekte olduğu kişisel veriler, gönderim amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, ilgili kişinin veya Belediyenin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Kişisel verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde yasal süreler içerisinde tarafınızdan imha edilmesi gerekmektedir. Bu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu tarafınıza ait olup herhangi bir ihlal halinde Belediyenin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşmış olması halinde e-postayı derhal imha ederek bu durumu gecikmeksizin tarafımıza bildirmenizi rica ederiz. Keçiören Belediyesi bu mesajin içerdiği bilgilerin doğrulugu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alinmasından ve saklanmasından sorumlu degildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Keçiören Belediyesi`nin görüşlerini yansıtmayabilir.