03 Şub 2023 - 10:42- Kültür - Sanat G: 03 Şub 2023 - 10:43

Ankara Haber: Ankaralılar Cam Üfleme Sanatını Yaşatmaya Devam Ediyor!

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Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) geleneksel sanatlardan cam üfleme sanatını yaşatmaya devam ediyor. Ankaralılar Derneği Genel Merkezi’nde gerçekleşen ve Kültür Bakanlığı sanatçısı Feridun Pekeş ile yapılan etkinliğe Ankaralıların ilgisi yoğun oldu.
Ankara Haber: Ankaralılar Cam Üfleme Sanatını Yaşatmaya Devam Ediyor! mask
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Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Kadın Kolları Başkanı Gülay Kankalp Çetin, Yöresel türkücü Şerife Çalıkıran, Ülke Tv Programcısı Ömer Önder, AHİD şube başkanları, dernek üyeleri, engelli öğrenciler ve çok sayıda Ankaralı katıldı.

Engelli öğrencilerin cümbüş ve darbuka çaldığı etkinlikte yöresel türkücü Şerife Çalıkıran da dinleyenlere mini bir konser verdi. Türkülere eşlik eden Genel Başkan Hilmi Yaman, “İşte biz böyle renkliyiz. Hem geleneksel sanatımızı yaşatıyoruz hem müziğimizi söylüyoruz hem de bunu engelli kardeşlerimizle bir arada yapıyoruz.” Dedi.

Etkinliğimize katılım yoğun oluyor diyen Yaman, “Cam yüzyıllardır popülerliğini koruyan bir malzeme. Atölyemiz bu açıdan da çok önemli. Biz daha önce de yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu etkinliğe ilgisi yoğun oluyor. Sanatçımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” Diye belirtti.

Ankaralılar Derneği’ni ziyaret eden, öğrencilerin türkülerine alkışlarıyla eşlik eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz açıklamalarda bulundu.

Yavuz, “Zaman zaman Hilmi Başkanla bir araya geliyoruz ve dernek çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Bir Ankaralı olarak çalışmalarında başarılar diliyorum. Kültür sanat faaliyetlerinde, seymenlik geleneğinin yaşatılmasına olan katkılarından dolayı tebrik ediyorum.” Dedi.

Yavuz, “Ankaramız Seymen kültürünü, Oğuz kültürünü yaşatan bir şehir. Kültürüyle, tarihiyle zengin bir şehir. Yeni dünyada şehirler birbirleriyle yarışıyor. Bütün şehirlerimiz güzel, Ankaramız da güzel. Biz başkent olduğumuz için hep edebimizle oturduk. Ankara insanı alçak gönüllü ve iyi niyetli olduğundan sorunlarımızı dile getirmedik. Bugün geldiğimiz noktada Ankara artık önemli bir kültür şehri.

Kültür festivalleri yapıyoruz, yeni müzeler açıyoruz. 70 müzemiz var. Ankara kalemizi restore ettik. Buradan tüm Ankaralıları müzelerimizi gezmeye ve tarihimizi öğrenmeye davet ediyorum.” Diye belirtti.

# Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD), AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Ankaralılar Derneği, ankara, ömer
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03 Şub 2023 - 10:42 - Kültür - Sanat

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