03 Şub 2023 - 10:53- Ekonomi G: 03 Şub 2023 - 10:54

2023 Yılının İlk Enflasyon Rakamı Açıklandı!

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TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatlarına göre enflasyon Ocak ayında TÜİK'e göre yıllık yüzde 57,68 olurken, ENAG ise enflasyonu yüzde 121,62 olarak duyurdu.
2023 Yılının İlk Enflasyon Rakamı Açıklandı! mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının ilk Tüketici Fiyat Endeksi'ne ilişkin verileri açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak'ta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.

Enflasyon yıllık bazda 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'na göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9.26 artarken, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121.62 olarak gerçekleşti.
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03 Şub 2023 - 10:53 - Ekonomi

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