03 Şub 2023 - 20:54- Belediyeler

Ankara Haber: Pursaklar’da Kar Küreme Aracına Sevimli Protesto...

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Pursaklar’da kartopu oynamak isteyen vatandaşlar, belediye ekiplerinin karları temizlememelerini isteyerek, kar küreme aracının önünü kesti.
Ankara Haber: Pursaklar’da Kar Küreme Aracına Sevimli Protesto... mask
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Pursaklar’da akşamüzeri etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma açık olması için hemen harekete geçen Pursaklar Belediyesi, sokakları temizlerken bir sürprizle karşılaştı.

Kartopu oynamak isteyen vatandaşlar, Pursaklar Belediyesi kar küreme aracının ve tuzlama aracının önüne geçerek sokaklarındaki karın bir süre temizlenmemesini rica etti. Vatandaşların bu taleplerini kırmayan belediye personeli sokaktan geri çekilirken, vatandaşlar keyif dolu dakikalar yaşadı. 

‘‘Başkanım hemen tuzlamayın, kartopu oynayacağız diyen hemşehrilerimizin bu talebini kırmayarak sokağımız bir süre onlara emanet ettik’’

Kartopu oynamak için sokaklarının temizlenmesini istemeyen vatandaşları kırmadıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Başkanım hemen tuzlamayın, kartopu oynayacağız diyen hemşehrilerimizin bu talebini kırmayarak sokağımız bir süre onlara emanet ettik. Yağan ilk karın tadını doyasıya çıkarmaları için işimizi aksatmak durumunda kaldık. Mahalle sakinlerimiz gece boyu gönüllerince eğlenme imkânı buldular. Günün sonunda ise işimiz yerine getirerek sokağımızı ulaşımın aksamaması için sağlıklı hale getirdik’’ dedi.   
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03 Şub 2023 - 20:54 - Belediyeler

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