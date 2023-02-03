Ankara Haber: Ertuğrul Başkan Davet Etti Pursaklar Kar Topu İle Şenlendi...

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları kartopu oynamaya davet etti.

Hicret Meydanındaki davete icabet eden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sakinleri ile birlikte kartopu savaşı yaparak, keyif dolu dakikalar geçirdi.

‘‘Hemşehrilerimizi Hicret Meydanına davet edip, kartopu oynayarak çocukluğumuza döndük’’

Kartopu oyunun ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Özlemle beklediğimiz kar yağışı sonunda şehrimize düşmeye başladı. Çok şükür Pursaklar’da bugün çok güzel bir kar var. Bizlerde hemşehrilerimizi Hicret Meydanına davet edip, kartopu oynayarak çocukluğumuza döndük. İnşallah kar yağışı ilerleyen günlerde rahmet ve bereket olarak topraklarımıza düşmeye devam eder’’ dedi.