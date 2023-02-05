2023 Off-Road heyecanı başladı!

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi ve Çoroff Çorum Off Road ve Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte off-road tutkunları bir araya getirdi.

Şehre kazandırdığı spor yatırımları ve düzenlediği sportif etkinliklerle Çorum’u spor kenti haline getiren Çorum Belediyesi, geçen yıl düzenlediği Enduro Festivalinin ardından şimdi de OFFROAD Çorum 2023 etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Yarış tutkunlarının şov tadında bir yarışma ve gösteriye imza atacaklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Bugün Çatak Tabiat Parkı’nda düzenlediğimiz heyecan ve adrenalin dolu etkinliğimize emeği geçen, desteği olanlara teşekkür ediyorum” dedi.