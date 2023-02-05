Ankara'da Yarı Yıl Çocuk Festivali!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli minikler için kukla gösterilerinden atölyelere, konserlerden tiyatroya, karate ve step gösterilerinden orta oyunlarına kadar pek çok etkinliğin yer aldığı “Yarıyıl Çocuk Festivali”ni düzenledi.

Başkentte çok sayıda çocuk dostu projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde de çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için mesai harcadı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Başkentli minikler için düzenlenen “Yarıyıl Çocuk Festivali” ne ev sahipliği yaptı. ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan festival saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ABB Çocuk Meclisi Başkanı Dönem Esma Saraç, “Çocuk dostu uygulamaları ve projeleri ile tüm Ankara halkının ve Türkiye vatandaşlarının büyük bir sevgi ile saygı duyduğu Sayın Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a biz çocuklara verdiği öncelik için, adil ve sevgi dolu yaklaşımları için bir kez daha teşekkür ederiz” diye konuştu.

Sözlerine karlı havada festivale katılan çocuklara teşekkür ederek başlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ise “Sizlerin çok eğlenip, keyif alabileceğiniz sürprizler hazırladık. Doyasıya eğlenin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu yaşlarınızda sanatla, kültürle iç içe olun” derken, Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Ali Bozkurt ise “Keyifli ve çok eğlenceli vakit geçireceğinize inanıyorum. İkinci döneminize daha dinç ve enerjik başlamanız için bir sürü etkinlik düzenledik. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara da festivalle ilgili olarak “Alnı açık, başı dik, özgür Dünya vatandaşı olma yolunda emin adımlarla yürüyen çocuklarımızın her bir adımında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız” dedi.

HEM ÇOCUKLAR HEM DE AİLELER KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Her yaş grubundan çocuğun yoğun ilgi gösterdiği festivalde; robotik kodlama, origami, kalem süsü yapımı, ebru, çikolata sepeti yapımı, araba yarışı , anahtarlık yapımı, maske kalıbı boyama, yüz boyama, karikatür çalışması, baskı ve akıl oyunları atölyeleri kuruldu. Çok sayıda çocuk tiyatrosunun sergilendiği festivalde karate, teakwondo ve step gösterileri de yapıldı.

Kent Orkestrası ve Mehteran Takımının gösterileriyle keyifli vakit geçiren çocuklar orta oyunları ile nostaljik anlar yaşadı. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının yapıldığı festivalde kukla oyunları ile hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz vakit geçirdi.