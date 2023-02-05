Etimesgut Belediyesi, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri için Kastamonu Daday’da kış kampı düzenledi. Yarışmalar, eğlence programları, şarkılar, at binme etkinlikleri ve doğa yürüyüşleriyle tatilin tadını çıkaran gençler, kamp ateşi yaktılar, yeni arkadaşlıklar kurdular. Gençler, 5 günlük kamp sonunda enerjik bir şekilde Etimesgut’a döndüler.

Ankara Haber; Etimesgutlu Gençler Kış Kampında!

Gençlik Meclisi Başkanı Erhan Göksu, aktif bir gençlik meclisi olduklarını belirterek, "Belediye Başkanımız sayın Envr Demirel her zaman gençlerin yanında. Gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirmelerine, sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. 6 kütüphaneyle bizim nezih, huzurlu bir ortamda ders çalışmamıza imkanı sunarken, düzenlediği gezilerle de moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.