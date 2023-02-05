Ankara'da Muhteşem Etkinlik!

BrandInvest'in kurucusu Naz Ersoy ve proje ortağı Dilan Çakan, gerçekleştirdikleri "CocktailandLoveShoppingEvent" ile bir ilke imza attı. Atiye Ankara'da ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik hem alışveriş hem kokteyl severleri bir araya getirdi.

Katılımcılar, organizasyona özel kurulan stantlarda beğendikleri ürünleri yakından görerek satın alma imkanını da yakaladı. Ayrıca, etkinlik kapsamında Atiye Ankara tarafından hazırlanan kokteyller de kışın soğuğunda davetlilerin içini ısıttı.

Ankara cemiyet hayatından çok sayıda seçkin davetlinin de ziyaret ettiği etkinlik, katılımcılara iki gün boyunca çok güzel deneyimler yaşattı.

SIRADAKİ ETKİNLİK 17 ŞUBAT'TA

BrandInvest'in kurucusu Naz Ersoy, yaptığı açıklamada, CocktailandLoveShoppingEvent'in cemiyet ve Ankara sosyal yaşantısını bir araya getirdiğini söyledi. Ersoy, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Atiye firması ile iş birliği halinde olmak da bizi ayrıca memnun etti. Bir sonraki etkinliğimiz olan FairytaleWeddings 23'ü, 17-18-19 Şubat'ta Sheraton Ankara Hotel &Convention Center'da gerçekleştireceğiz. Burcu Esmersoy moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, 3 gün sürecek ve girişler ücretsiz olacak. Özellikle evlenmeyi planlayan çiftleri bu fuara mutlaka bekliyorum. Evlilik öncesi kendilerine gerekecek her şeyi burada bulabilecekler. Şimdiden keyifli bir organizasyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"BRANDINVEST'İN TÜM ORGANİZASYONLARINA SPONSOR OLACAĞIZ"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Ulaş Hindistan ise "Atiye"nin yanında "Marla", "Ruddy", "EndCocktail House" ve "Sess" olmak üzere toplam 5 mekanları olduğunu belirtti.

Ankara gece hayatında restorancılıkta sağlam bir şekilde hizmet verdiklerinin altını çizen Hindistan, şunları kaydetti: "Burada yapılan iki günlük etkinlik, bizim için fazlasıyla güzeldi. Yeni insanları tanıma imkanı yakaladık. Atiye'nin hizmetini sunarak onlardan mutlu geri dönüşler almak bizim için çok önemliydi. Naz ve Dilan hanımlar bize güvendi. İlerde yeni bir iş birliği ve organizasyona daha birlikte imza atacağız. Yapılacak olan diğer organizasyonda da bu iş birliğimiz sürecek. Nisan ayında bir organizasyonum daha var ve biz BrandInvest'in tüm organizasyonlarına sponsor olacağımızın sözünü verdik. Bu iş birliğimizde köklü bir şekilde devam edecek"