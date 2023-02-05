05 Şub 2023 - 21:32- Spor G: 05 Şub 2023 - 21:33

Derbide son gülen Galatasaray

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Süper Lig'in önemli derbisinde lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Derbide son gülen Galatasaray mask
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Süper Lig'in önemli derbisinde lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

İSTANBUL (İGFA)  Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 1. dakikasında Maxi Gomez'in golüyle öne geçen konuk ekip Trabzonspor, maç genelinde inanılmaz pozisyonlar kaçırdı.

Tarbzonspor'un golüne Galatasaray, 18. dakikada Dries Mertens ve 53. dakikada penaltıdan Mauro Icardi'nin golüyle cevap verdi. Bu sonuçlarla Galatasaray, 54 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. Trabzonspor ise 38 puanla 6. sıradaki yerini korudu.

05 Şub 2023 - 21:32 - Spor

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