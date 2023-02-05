Derbide son gülen Galatasaray

Süper Lig'in önemli derbisinde lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

İSTANBUL (İGFA) Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 1. dakikasında Maxi Gomez'in golüyle öne geçen konuk ekip Trabzonspor, maç genelinde inanılmaz pozisyonlar kaçırdı.

Tarbzonspor'un golüne Galatasaray, 18. dakikada Dries Mertens ve 53. dakikada penaltıdan Mauro Icardi'nin golüyle cevap verdi. Bu sonuçlarla Galatasaray, 54 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. Trabzonspor ise 38 puanla 6. sıradaki yerini korudu.