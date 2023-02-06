Özgüven Eksikliği Nedir? Nedenleri Nelerdir? Kişiyi Nasıl Etkiler?

Kişi çoğu zaman etrafındaki insanların isteklerine karşı hayır diyemez, ilişkilerinde hep verici taraf olur, sınırlarını net koyamaz ve koruyamaz. Kalabalık ortamlarda bulunmaktan korkar, değersizlik ve yetersizlik duygularını yoğun olarak yaşar.

Özgüven Eksikliği Nasıl Gelişir?

Aile ve yakın ilişki içerisinde olan kişilerin çocuğun her davranışına karşı yargılayıcı üslupla yaklaşmaları ( yıkıcı ve olumsuz eleştiriler) küçük yaşlarda uygulanan fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar, yakınlarından yeterli sevgiyi alamama, akranları ile kıyaslanma, konuştuğu zaman dinlenilmemesi gibi bir çok etkenler kişide öz güven probleminin oluşmasına neden olabilmektedir.)

Özgüven Eksikliğinin Olumsuz Sonuçları?

*Kişi istemediği bir olayla karşı karşıya kaldığı durumlarda hayır diyemez.

*Hayır dediği zaman insanların onu sevmeyeceğine dair inancı vardır.

*Kalabalık ortamlara girmek ve sohbet etmek korku verir Örneğin: bir davete çağırıldığında o davete gitmek ve göz önünde bulunmak istemez çünkü orada göz önünde olma ihtimali bile kişiye sıkıntı verici olabilmektedir.

*Eleştirilere karşı aşırı hassas olma durumu yaşar.

*Kendisini yetersiz ve değersiz hisseder.

*Kendi dış görünüşünden mutlu olmaz, kendisinde her zaman bir eksik arar ve bulur.

*Kendisindeki olumlu yanlarını görmek yerine olumsuzluklarına odaklanır.

*Hayatı hakkında yeni kararlar almaktan korku duyar.

*Kendisini çoğu zaman çaresiz hisseder.

*Karamsar kişilik yapısına sahiptir.

*Suçluluk ve sevilmeme duygusu ağır basmaktadır.

Özgüven Eksikliğinden Kurtulmak İçin Neler Yapılabilir?

1) İlk önce kişi kendisini sevmeli, kendisini eleştirmekten, şikayetçi olmaktan, mükemmel olma isteğinden vazgeçmelidir.

2) Olumsuz iç konuşmalarını keşfetmeli ve daha olumlu düşüncelerle değiştirmeye çalışmalıdır. (Zaman zaman bir şeyleri başaramazsa bile kendisinin değerli olduğunu hissetmeye çalışmalı, başkalarından takdir almasa bile, ben değerliyim düşüncesini artırmalıdır.)

3) Kendisinin olumlu yanlarını keşfetmeli, başardığı, üstesinden geldiği şeyleri kaydetmelidir. (Hayatta başarabildiği şeylerin listesini yapmalıdır.)

4) Görünüşüne ve giyimine özen göstermelidir.

5) Hobiler edinmeli (sevdiği ilgi duyduğu bir şeylerin olduğunu fark etmelidir).

6) Kendi için önemli olan hedefler belirlemeli (Amaçlarına ulaşmak için küçükten büyüğe doğru adımlar atmalıdır.)

7) Kendi kendiyle iyi arkadaş olmaya çalışmalı (En yakın arkadaşına ve sevdiklerine gösterdiği anlayışı, saygıyı ve merhameti kendisine de göstermelidir.)