06 Şub 2023 - 11:55- Belediyeler G: 06 Şub 2023 - 11:56

Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Deprem Bölgelerine Yardım Eli...

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Pursaklar Belediyesi, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olan ve 10 şehirde yıkıma neden olan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası harekete geçerek seferberlik ilan etti.
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Deprem Bölgelerine Yardım Eli... mask
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Pursaklar Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma neden olan 7,4 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlara yardım elini uzatmak için harekete geçti. 

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, depremin hemen ardından koordinasyon ekibini toplayarak, yapılan değerlendirmenin ardından mobil mutfak aracı, gıda yüklü kamyon, iş makinaları ve 35 kişilik arama kurtarma ekibini deprem bölgelerine gönderdi. 

‘‘Gece yarısından beri teyakkuz halindeyiz’’

Sabahın erken saatlerinde öncü ekibin ivedilikle afet bölgelerine sevk edildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; Hepimizi derinden sarsan depremle güne başladık. Gece yarısından beri teyakkuz halindeyiz. İş makinalarımızı, temel gıdaların yer aldığı kamyonumuzu hazırladık. Sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak adına mobil mutfak aracımızı da bölgeye sevk ettik. 35 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibimizde yola çıktı. Yaraları sarana kadar teknik desteğimizi aksatmadan sürdüreceğiz’’ dedi.
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06 Şub 2023 - 11:55 - Belediyeler

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