Kaspersky, “Güçlü Performans Gösteren” şirket seçildi

Kaspersky Hybrid Cloud Security çözümü aralarında hipervizör koruması, hipervizör koruması ölçeklendirme ve hipervizör koruma stratejisinin de yer aldığı 13 kriterde mümkün olan en yüksek puanları alarak bu unvanı elde etti.

Forrester Wave, belirli bir teknoloji pazarındaki satın alma seçeneklerini değerlendiren şirketlere kılavuzluk yapıyor. Markaları ve ürünlerini belirli kriterlere göre değerlendiren Forrester, teknoloji çözümlerini tarafsız olarak sıralıyor. Bu çözümlerin performansını, stratejisini ve pazardaki etkisini gösteriyor. Müşteri adayları da bu sayede farklı markaları çeşitli ölçümlere göre karşılaştırabiliyor.

Forrester tarafından hazırlanan raporda Kaspersky için şu ifadeler kullanıldı: "Kaspersky çok yönlü ve teknolojik açıdan yetkin bir CWS çözümü sunuyor. Çözümde kapsamlı kullanıcı yönetimi özellikleri, misafir işletim sistemi düzeyinde güçlü destek ve zorlaşan standartları karşılayan onarım politikalarına yer veriliyor.” Raporda ayrıca çözümün “markalar arasında en güçlü bellek koruması ve dosya bütünlüğü takibi özelliklerine sahip olanlardan biri” olduğu belirtiliyor.

Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, “Forrester Wave CWS değerlendirmesinde Güçlü Performans Gösteren şirket unvanı aldığımızdan dolayı mutluyuz. Bu unvan doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Forrester Wave ayrıca Kaspersky’nin IaaS ve PaaS çözümleri için API kontrolleri geliştirme planına da en yüksek puanı verdi. Bu da müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirme önceliğimizle örtüşüyor. Örneğin bir sonraki ürün güncellemesinde Linux için güvenlik işlevlerini genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca veri merkezleri ve yönetilen hizmet sağlayıcıları için daha fazla yönetim özelliği ekleyeceğiz.” dedi.

2018’de kullanıma sunulan Kaspersky Hybrid Cloud Security; sanallaştırma, özel ve açık bulut ortamları için müşterilere güvenlik teknolojileri ve denetleme olanağı sunuyor. Bu çözüm davranış tespiti, açık önleme ve fidye yazılımla mücadele gibi birden çok koruma katmanı içeriyor. Bunların yanı sıra çeşitli güvenlik denetimleriyle de buluttaki veriler ve iş yüklerinin güvenliği sağlanıyor. Bulut ortamının tamamında güvenliği tek bir arayüzden kusursuz bir şekilde yönetme olanağı da büyük önem taşıyor.

Raporun tamamını okumak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kaspersky Hybrid Cloud Security hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.